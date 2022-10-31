С 1 ноября 2022 г. в Министерстве финансов вводится в действие Автоматизированная информационная система «Государственное хранилище ценностей» (АИС «Гохран»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, при поставке и отпуске драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий, их содержащих, в/из Государственное хранилище ценностей Минфина субъектам хозяйствования необходимо представлять документы по формам и в порядке, установленными Инструкцией о порядке приемки и отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий, их содержащих, Государственным хранилищем ценностей Министерства финансов, утвержденной ведомственным постановлением № 69 от 14 апреля 2004 г. (в редакции постановления Министерства финансов № 40 от 12.09.2022).

Кроме того, посредством АИС «Гохран» будет реализовываться взаимодействие Министерства финансов с субъектами хозяйствования по процедурам, осуществляемым в рамках Приложений 13 и 14 к решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» и положения о порядке реализации Схемы сертификации Кимберлийского процесса, утвержденного постановлением Совета министров № 563 от 14 мая 2004 г. (в редакции постановления Совмина № 175 от 25.03.2022).

В рамках АИС «Гохран» предусмотрен обмен документами и сведениями в виде электронных документов (ЭД), при этом сохранена возможность представления документов и на бумажном носителе.

Работа по обмену ЭД будет организована через личный кабинет внешнего пользователя, специализированное программное обеспечение, которое представляет собой веб-ресурс в глобальной компьютерной сети Интернет (ссылка на который размещена на официальном сайте Министерства финансов в разделе Деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями/Автоматизированная информационная система «Государственное хранилище ценностей»), с использованием электронной цифровой подписи сертификата открытого ключа Республиканского удостоверяющего центра Государственной системы управления открытыми ключами.