|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМСИСТЕМУ «ГОХРАН»
12:23 01.11.2022
С 1 ноября 2022 г. в Министерстве финансов вводится в действие Автоматизированная информационная система «Государственное хранилище ценностей» (АИС «Гохран»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, при поставке и отпуске драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий, их содержащих, в/из Государственное хранилище ценностей Минфина субъектам хозяйствования необходимо представлять документы по формам и в порядке, установленными Инструкцией о порядке приемки и отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий, их содержащих, Государственным хранилищем ценностей Министерства финансов, утвержденной ведомственным постановлением № 69 от 14 апреля 2004 г. (в редакции постановления Министерства финансов № 40 от 12.09.2022).
Кроме того, посредством АИС «Гохран» будет реализовываться взаимодействие Министерства финансов с субъектами хозяйствования по процедурам, осуществляемым в рамках Приложений 13 и 14 к решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» и положения о порядке реализации Схемы сертификации Кимберлийского процесса, утвержденного постановлением Совета министров № 563 от 14 мая 2004 г. (в редакции постановления Совмина № 175 от 25.03.2022).
В рамках АИС «Гохран» предусмотрен обмен документами и сведениями в виде электронных документов (ЭД), при этом сохранена возможность представления документов и на бумажном носителе.
Работа по обмену ЭД будет организована через личный кабинет внешнего пользователя, специализированное программное обеспечение, которое представляет собой веб-ресурс в глобальной компьютерной сети Интернет (ссылка на который размещена на официальном сайте Министерства финансов в разделе Деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями/Автоматизированная информационная система «Государственное хранилище ценностей»), с использованием электронной цифровой подписи сертификата открытого ключа Республиканского удостоверяющего центра Государственной системы управления открытыми ключами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2022
Курсы в банках
на 01.11.2022
Конвертация в банках
на 01.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте