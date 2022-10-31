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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫПУСТИЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ТОВАРОВ НА $652 МЛН
11:33 01.11.2022
Предприятия Гомельской области в январе-сентябре 2022 года выпустили импортозамещающих товаров на $652 млн при прогнозе $510,7 млн. Такие цифры были озвучены на заседании облисполкома при подведении итогов социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года.
"По импортозамещающей продукции планы по результатам 9 месяцев выполнили. Была определена номенклатура, каждому предприятию очерчены конкретные задачи. Видим: и по концу года все намеченное по импортозамещающей продукции будет выполнено в полном объеме", - рассказал председатель комитета экономики Игорь Аслюк.
Он отметил, что неплохо работают предприятия в кооперации с Российской Федерацией.
"С предприятиями России выстраиваются цепочки, которые помогают заместить позиции, необходимые для выпуска продукции в машиностроении, станкостроении и т.д. Предприятиям удалось снизить зависимость от поставщиков, которые пытаются диктовать условия, а также заместить комплектующие, поставки которых ограничили нам недружественные страны", - заключил Игорь Аслюк.
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