Предприятия Гомельской области в январе-сентябре 2022 года выпустили импортозамещающих товаров на $652 млн при прогнозе $510,7 млн. Такие цифры были озвучены на заседании облисполкома при подведении итогов социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года.

"По импортозамещающей продукции планы по результатам 9 месяцев выполнили. Была определена номенклатура, каждому предприятию очерчены конкретные задачи. Видим: и по концу года все намеченное по импортозамещающей продукции будет выполнено в полном объеме", - рассказал председатель комитета экономики Игорь Аслюк.

Он отметил, что неплохо работают предприятия в кооперации с Российской Федерацией.

"С предприятиями России выстраиваются цепочки, которые помогают заместить позиции, необходимые для выпуска продукции в машиностроении, станкостроении и т.д. Предприятиям удалось снизить зависимость от поставщиков, которые пытаются диктовать условия, а также заместить комплектующие, поставки которых ограничили нам недружественные страны", - заключил Игорь Аслюк.