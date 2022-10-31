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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ В НОЯБРЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
11:06 01.11.2022
Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в ноябре 2022 года.
Как сообщает Минздрав, амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации, организации медицинской техники, организаций особого типа, больничные организации здравоохранения, в том числе РНПЦ работают:
5 ноября — по графику работы в субботний день;
6 ноября — по графику выходного дня;
7 ноября — по графику работы в праздничный день.
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