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ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕН ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ В НОЯБРЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ


11:06 01.11.2022

Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в ноябре 2022 года.

Как сообщает Минздрав, амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации, организации медицинской техники, организаций особого типа, больничные организации здравоохранения, в том числе РНПЦ работают:

5 ноября — по графику работы в субботний день;

6 ноября — по графику выходного дня;

7 ноября — по графику работы в праздничный день.
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