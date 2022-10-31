ЭКОНОМИКА РБ

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ В НОЯБРЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

11:06 01.11.2022 Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в ноябре 2022 года. Как сообщает Минздрав, амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации, организации медицинской техники, организаций особого типа, больничные организации здравоохранения, в том числе РНПЦ работают: 5 ноября — по графику работы в субботний день; 6 ноября — по графику выходного дня; 7 ноября — по графику работы в праздничный день.