Рост просроченной внешней дебиторской задолженности вызывает обеспокоенность в правительстве Беларуси. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко.

"В большей степени она связана с тем, что деньги приходят пока не так быстро и просто, как нам хотелось бы. Эта проблема в экономике находится под контролем. Она не носит какого-то угнетающего или дестабилизирующего воздействия на работу. У кого-то есть эти отдельные проблемы. Я уверен, мы их решим", - заявил Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.