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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПРОСРОЧЕННОЙ ВНЕШНЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕСПОКОИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ
10:48 01.11.2022
Рост просроченной внешней дебиторской задолженности вызывает обеспокоенность в правительстве Беларуси. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко.
"В большей степени она связана с тем, что деньги приходят пока не так быстро и просто, как нам хотелось бы. Эта проблема в экономике находится под контролем. Она не носит какого-то угнетающего или дестабилизирующего воздействия на работу. У кого-то есть эти отдельные проблемы. Я уверен, мы их решим", - заявил Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
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