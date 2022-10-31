ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) рассматривает возможность торговли квотами на выбросы парниковых газов. Об этом было заявлено на консультативном семинаре, организованном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ на полях проекта ПРООН "Наращивание потенциала для торговли выбросами парниковых газов и укрепление системы мониторинга, отчетности и верификации в Беларуси" и объединившем ведущих экспертов в сфере экологии и "зеленой энергетики".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Основное внимание в презентации биржи было уделено организационной структуре, операторам и ключевым особенностям системы торговли углеродными квотами.

При этом отмечена важная роль биржевых площадок в эффективном перераспределении квот среди предприятий, использующих данную систему, что, в частности, подтверждает опыт Казахстана. Применение механизма биржевых торгов позволяет определять реальную рыночную стоимость квот исходя из соотношения спроса и предложения, а за счет электронной формы организации и проведения торгов приобрести необходимое количество углеродных единиц можно максимально оперативно.

Помимо углеродных квот, которые имеют срок действия, на бирже могут обращаться и бессрочные углеродные офсеты, отражающие деятельность по компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выбросов парниковых газов. Это, например, лесовосстановление или строительство установок, генерирующих возобновляемую энергию. Оба этих актива - и квоты, и офсеты - по всем своим признакам являются типичными биржевыми товарами, поэтому с технической точки зрения организовать торговлю ими на площадке БУТБ возможно уже сейчас.

Тем более что определенные шаги по реализации "зеленой повестки" с применением инструментария биржевой торговли уже предпринимаются. В частности, на БУТБ еженедельно проводятся торги услугами в области лесного хозяйства, включая услуги по лесопосадке и защите лесов, которые, по сути, представляют собой углеродные офсеты (за 9 месяцев 2022 г. сумма биржевых сделок по закупке лесохозяйственных услуг составила 182,7 млн BYN).

БУТБ также имеет опыт организации электронных торгов нематериальными активами в сфере возобновляемой энергетики: в 2019 г на площадке "БУТБ-Имущество" был успешно реализован предынвестиционный актив для строительства и эксплуатации семи ветроэнергетических установок.