Бюджет Гродненской области в январе-сентябре 2022 года пополняли 15,8 тысяч организаций, 28,7 тысяч индивидуальных предпринимателей и 627,2 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет области за январь-сентябрь 2022 года поступило 2253,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 767,4 млн рублей, местные бюджеты – 1485,9 млн рублей.

В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают: акцизы (29,5%, или 663,7 млн рублей), подоходный налог (25,8%, или 581,1 млн рублей), налог на прибыль (11,6%, или 260,4 млн рублей), налог на добавленную стоимость (8,3%, или 186,8 млн рублей).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 94,2%, или 2123,2 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 66,6 млн рублей, или 3,0%, физическими лицами внесено в бюджет 63,2 млн рублей, или 2,8%.