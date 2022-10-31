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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ДОВОЛЬНЫ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭКСПОРТА
09:17 01.11.2022
В правительстве Беларуси довольны показателями экспорта. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко.
"Это было одним из главных опасений в период, когда мы столкнулись с санкциями, - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства. - Сегодня можно сказать, что проблем с белорусским экспортом нет. Более того, цифры нас радуют. Особенно радует сальдо внешней торговли, которое сейчас мы имеем $3,5 млрд чистого плюса. Думаю, что в следующем месяце дойдем до $4 млрд. В платежном балансе страны это чистый приток валюты, который, соответственно, не давит на курс, на золотовалютные резервы, на финансовую стабильность. Это такой чистый заработок".
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