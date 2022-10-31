Комитет госконтроля в выходные дни провел мониторинг работы объектов торговли на рынках и в торговых центрах.

Как сообщает ККГ, изучение ситуации показало, что субъекты предпринимательства работают в штатном режиме.

К примеру, в Могилевской области изучена работа рынков «Виленский», «Гребеневский», «Быховский», «Центральный рынок Могилева», нескольких торговых центров. Подавляющее большинство субъектов предпринимательства работали в штатном режиме. В единичных случаях торговые объекты были закрыты по причине болезни предпринимателей или их нахождения в отпуске.

В Гомельской области Комитетом госконтроля проведены мониторинги крупных рынков и в торговых центрах. Фактов закрытия торговых объектов и мест не установлено.

В Минске представителями Мингорисполкома совместно с КГК изучена ситуация на 20 рынках и более чем в 80 торговых центрах. В ходе мониторинга установлено, что работали практически все субъекты предпринимательства (единичные случаи закрытия торговых объектов обусловлены больничными и отпусками продавцов, а также ремонтом помещений).

С целью разъяснения требований законодательства для руководителей и собственников рынков, торговых центров, индивидуальных предпринимателей проведены рабочие встречи с представителями местных органов исполнительной власти и МАРТ.