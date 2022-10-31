Экспортные поставки гомельских предприятий в Россию выросли на 40%, в Египет - в 7,3 раза по сравнению с 8 месяцами 2021 года. Об этом рассказал на заседании облисполкома заместитель председателя Андрей Конюшко

По его информации, за 8 месяцев экспорт составил 79,2% к аналогичному периоду 2021 года. "Без учета нефтяного фактора мы вышли практически на уровень прошлого года", - уточнил он.

Темп роста экспорта услуг по итогам 8 месяцев составил 110%.

Андрей Конюшко сделал также акцент на создании на каждой территории новых перспективных предприятий. Как было отмечено, в регионе сформирован перечень из 134 проектов. Уже реализовано 8 проектов на Br819 млн, при которых создано 665 рабочих мест. До конца года планируют завершить еще 13 проектов.

"Для поиска источника финансирования остальных проектов проработана тема с Банком развития. Банком подтверждена готовность рассматривать в 2023 году вопрос кредитования 21 проекта, из них 10 - в сфере АПК", - озвучил перспективы зампредседателя.