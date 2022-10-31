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ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОСМОНАВТИКИ ПРЕДСТАВИЛИ УЧЕНЫЕ БГУ НА VIII БЕЛОРУССКОМ КОСМИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ


17:53 31.10.2022

Научные достижения в области космонавтики представили ученые БГУ в рамках VIII Белорусского космического конгресса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, профессор кафедры веб-технологий и компьютерного моделирования механико-математического факультета БГУ Сергей Абламейко рассказал про основные этапы развития космонавтики в Беларуси за последние 30 лет.

Разработку и программную реализацию метода прогнозирования траектории движения объектов для систем компьютерного зрения малых беспилотных летательных аппаратов представили заведующий кафедрой системного анализа и компьютерного моделирования факультета радиофизики и компьютерных технологий (ФРФиКТ) Виктор Скакун и младший научный сотрудник отраслевой лаборатории прикладных космических технологий ФРФиКТ Иван Саечников.

Организаторы конгресса отметили высокий научно-технический уровень представленных материалов и большой вклад разработок сотрудников факультета в развитие аэрокосмических технологий и подготовку кадров для космической отрасли.

Свои доклады также представили сотрудники факультета радиофизики и компьютерных технологий (ФРФиКТ) БГУ, среди которых декан Дмитрий Ушаков, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий Владимир Саечников, заведующий кафедрой системного анализа и компьютерного моделирования Виктор Скакун, ассистент кафедры физики и аэрокосмических технологий Василина Баранова, старший преподаватель этой же кафедры Александр Спиридонов, старший преподаватель кафедры физики и аэрокосмических технологий Зоя Кенько, заведующий отраслевой лабораторией прикладных космических технологий Сергей Лешкевич, а также доцент кафедры ядерной физики физического факультета Виталий Мечинский. Тематикой их выступлений стали «Идентификация сверхмалых космических аппаратов при групповом запуске», «Прикладное программное обеспечение прогнозирования пролетов спутников наземной станции оптических наблюдений», «BSUSat-1 (Cubebel-1) как научно-образовательная лаборатория Белорусского государственного университета» и др.

Форум включал также встречу с космонавтами Олегом Новицким и Олегом Котовым, во время которой студенты смогли задать все интересующие их вопросы, связанные с полётами и работой на Международной Космической Станции.

Напомним, Белорусский космический конгресс проходил с 25 по 27 октября в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (Минск). Его участниками стали более двухсот представителей из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Китая. Здесь определяли приоритетные направления развития космической деятельности, обсуждали новые достижения в космической области и международное сотрудничество в области космических исследований и использования космического пространства в мирных целях.

Организаторами конгресса выступили Национальная академия наук (НАН) Беларуси, агентство по космическим исследованиям и Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси.

Аукционные торги являются открытыми, принять участие в них может любой желающий.
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