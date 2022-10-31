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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА АУКЦИОНЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ 26 НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
17:47 31.10.2022
В Минской области на аукционных торгах предлагается приобрести 26 неиспользуемых объектов общей площадью от 32 кв. м до 3670 кв. м с возможностью перевода их в жилое помещение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, с возможностью использования под объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения предлагается 45 таких объектов общей площадью от 40 кв. м до 1900 кв. м.
Порядка 20 выставляемых на торги объектов можно приобрести с возможностью использования под объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения.
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