В Минской области на аукционных торгах предлагается приобрести 26 неиспользуемых объектов общей площадью от 32 кв. м до 3670 кв. м с возможностью перевода их в жилое помещение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, с возможностью использования под объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения предлагается 45 таких объектов общей площадью от 40 кв. м до 1900 кв. м.

Порядка 20 выставляемых на торги объектов можно приобрести с возможностью использования под объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения.