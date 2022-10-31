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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ИСПЫТАНИЮ КИТАЙСКОЙ ТЕХНИКИ


17:21 31.10.2022

Белорусские нефтяники готовятся к испытанию китайской техники.

Как сообщает портал neft.by, компания «Белоруснефть» при строительстве скважин применяет современные технологии и оборудование. Среди них есть и роторные управляемые системы. Это новое поколение забойного бурового оборудования, которое снижает риски возникновения технологических происшествий и позволяет управлять траекторией скважины.

Внедрение высокотехнологичного сервиса с применением роторно-управляемых систем способствует выполнению производственной программы по строительству горизонтальных скважин в нетрадиционных коллекторах I–III пачки Речицкого месторождения «Белоруснефти».

Специалисты управления скважинных технологий и сервиса Центрального аппарата «Белоруснефти» вместе с коллегами занимаются выбором роторно-управляемых систем китайского производства. Это оборудование соответствует всем техническим требованиям, предъявляемым к возможным поставщикам данных услуг.

Опытно-промысловые испытания новинки планируют провести на одном из объектов Речицкого месторождения. При положительном результате в этом сегменте рынка будет обеспечена конкуренция, а главное, удастся удешевить процесс проводки горизонтальных скважин в нетрадиционных коллекторах I–III пачки Речицкого месторождения. Также расширится список поставщиков таких высокотехнологичных услуг.
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