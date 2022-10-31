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ЭКОНОМИКА РБ
ЕВРООПТ С 1 НОЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ Е-ДОСТАВКУ В РЕГИОНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:24 31.10.2022
Евроопт с 1 ноября 2022 года прекращает оказывать сервис «Е-доставка» во все регионы за исключением Минской области, областных центров (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) и Барановичей.
Как сообщается на сайте ритейлера, минимальная сумма заказа для бесплатной доставки в Минской области и Барановичах составит 90 рублей, а в областных центрах — 150 рублей. При этом для областных центров некоторые группы товаров будут недоступны для заказа.
Отмечается, что изменения вводятся на неопределенный срок.
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