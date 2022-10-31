Евроопт с 1 ноября 2022 года прекращает оказывать сервис «Е-доставка» во все регионы за исключением Минской области, областных центров (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) и Барановичей.

Как сообщается на сайте ритейлера, минимальная сумма заказа для бесплатной доставки в Минской области и Барановичах составит 90 рублей, а в областных центрах — 150 рублей. При этом для областных центров некоторые группы товаров будут недоступны для заказа.

Отмечается, что изменения вводятся на неопределенный срок.