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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ПО ТЕМ ПРАВИЛАМ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ГОСУДАРСТВО - ЛУКАШЕНКО


16:07 31.10.2022

Цены на товары должны устанавливаться по тем правилам, которые определяет государство. Об этом заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко с его первым заместителем Николаем Снопковым.

"Не забудьте про цены. Я специально Снопкова позвал (первый вице-премьер Николай Снопков - прим.), чтобы он не забывал, что мое требование по регулированию цен и выработке системы ценообразования - это не просто какое-то сиюминутное поручение или пожелание. Я ему каждый день об этом говорю. И хотел бы в очередной раз услышать. В том плане, что, наверное, не все вы предусмотрели, как это обычно бывает, постановлением Правительства. Но если мы где-то что-то упустили, надо корректировать, добавлять", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отреагировал на некоторые разговоры о том, что в последнее время в Беларуси "так называемый бизнес просел".

"Начинаю интересоваться, какой бизнес. Ипэшники, которые всегда нам проблемы подкидывали, - отметил он. - Ориентировать всю страну на пожелания вот такого бизнеса - это уж слишком. Но и их обижать не надо. Если они возят какой-то товар, продают, а его покупают, значит, они востребованы".

Лукашенко напомнил, что в свое время давал поручение, в том числе Николаю Снопкову, выработать подходы по организации работы этой категории.

"Мы не единожды подходили к вопросам работы вот этих так называемых ипэшников, которые возят товар и у которых нет даже накладных на этот товар. И тогда мы договаривались, что надо помочь индивидуальным предпринимателям, которые занимаются подобной торговлей, создать оптовые поставки продукции в Беларусь. Прямо в Беларусь. Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции или Китая. Им там втюхивают этот товар без накладных. Непонятно, по каким ценам. Да и сертификаты не всегда нормальные", - сказал он.

Лукашенко рекомендовал первому вице-премьеру вернуться к этим поручениям.

"И не дай бог, они не выполнены! Поэтому не надо ни от кого отпихиваться. Не надо и их обижать. Им надо создать возможность работать. Работать прозрачно. И настало время работать прозрачно и не мешать легкой промышленности работать. Потому что они привозят товар порой непонятно какой, по дешевке его тут втюхивают нашим людям. А легкая промышленность своя постоянно падает. Об этом Лугина (руководитель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина - прим.) недавно говорила", - заявил Лукашенко.

"Поэтому не обижаем никого, но работать должны прозрачно. И цены должны быть подконтрольны. Согласно постановлению правительства. И не забывайте, что после 7 ноября мы встретимся именно по этому вопросу. Чтобы вы были готовы доложить, что сделано, какая ситуация на рынке и так далее", - предупредил он.

Лукашенко отдельно предупредил тех, кто не хочет работать по правилам и предъявляет государству необоснованные требования: "Особо хочу подчеркнуть: те, кто сегодня выставляет государству требования непонятно какие, незаконные и не хотят работать по правилам, которые нами установлены, они должны за это отвечать. Вы взяли какую-то точку, магазин - идите, работайте. - "Мы бросим, уйдем". Хорошо, с определенными последствиями. Я вас тоже об этом предупреждал. Уходите, мы никого не держим. Но последствия будут очень серьезными".

"Он потом расскажет - председатель КГК (председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов - прим.), сколько у нас эти, торгующие на точках, имеют квартир. На месте там, допустим, в каком-нибудь районном центре, и в Минске, сколько они купили квартир. Мы на всю собственность посмотрим, если они не будут работать по правилам. Мы не хотим, чтобы они работали в убыток. Это нельзя допустить. Не надо, чтобы мы устанавливали цены. Это они пусть устанавливают цены. Но по тем правилам, которые определяет государство. Это принципиально", - заявил Лукашенко.
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