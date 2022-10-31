1 ноября 2022 в период времени с 8:30 по 9:00 будут проводиться регламентные работы по обновлению программного обеспечения (ПО) информационных систем таможенных органов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в этой связи в указанный период не будет осуществляться прием и (или) регистрация документов, подтверждающих принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (сертификатов обеспечения).

с 9-00 1 ноября 2022 года прием и регистрация предоставленного обеспечения будет осуществляться только в случае представления таких документов по форме, установленной Положением о порядке использования свидетельства о предоставленном обеспечении, утвержденном постановлением Совета министров № 307 от 14 мая 2022 года, и при соблюдении структуры, утвержденной постановлением Государственного таможенного комитета от 12 апреля 2022 года № 17 «Об установлении структуры и формата свидетельства о предоставленном обеспечении в виде электронного документа».

Документы, подтверждающие принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, зарегистрированные до 9:00 1 ноября 2022 года, могут использоваться в течение их срока действия при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.

В ГТК просят учитывать данную информацию при представлении в таможенные органы Беларуси документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.