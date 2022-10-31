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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 3,5 ТЫС. ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ОБСЛЕДОВАНО ЗА НЕДЕЛЮ МОНИТОРИНГОВЫМИ ГРУППАМИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
14:54 31.10.2022
Почти 3,5 тысячи торговых объектов обследовано за неделю рабочими мониторинговыми группами в Гомельской области по выполнению ценового законодательства. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко.
По его словам, фактов нарушения норм директивы № 10 не установлено.
Андрей Конюшко обратил внимание, что в рамках реализации норм постановления правительства № 713 принято решение облисполкома «О создании комиссии» по согласованию повышения, установления отпускных цен на потребительские товары.
В связи с тем, что ранее местные органы власти не наделялись полномочиями контрольной деятельности в сфере соблюдения законодательства о ценах, запланировали провести семинар с участием Комитета госконтроля и главного управления МАРТ по Гомельской области для работников главного управления торговли и горрайисполкомов.
«Анализ работы рынков и ТЦ, мониторинг цен, разъяснительная работа среди индивидуальных предпринимателей остается в приоритете работы», - поставил задачу председатель облисполкома Иван Крупко.
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