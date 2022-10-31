Почти 3,5 тысячи торговых объектов обследовано за неделю рабочими мониторинговыми группами в Гомельской области по выполнению ценового законодательства. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко.

По его словам, фактов нарушения норм директивы № 10 не установлено.

Андрей Конюшко обратил внимание, что в рамках реализации норм постановления правительства № 713 принято решение облисполкома «О создании комиссии» по согласованию повышения, установления отпускных цен на потребительские товары.

В связи с тем, что ранее местные органы власти не наделялись полномочиями контрольной деятельности в сфере соблюдения законодательства о ценах, запланировали провести семинар с участием Комитета госконтроля и главного управления МАРТ по Гомельской области для работников главного управления торговли и горрайисполкомов.

«Анализ работы рынков и ТЦ, мониторинг цен, разъяснительная работа среди индивидуальных предпринимателей остается в приоритете работы», - поставил задачу председатель облисполкома Иван Крупко.