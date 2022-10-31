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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ЛОВ СОМА И СИГА ЧУДСКОГО
14:16 31.10.2022
В Беларуси с 1 ноября 2022 года запрещен лов сига чудского и сома европейского.
Как сообщает сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, запрет на вылов сома европейского в зимний период будет действовать по 31 марта 2023 года. При этом запрет касается не только промыслового, но и любительского лова.
Запрет на вылов сига чудского устанавливается с 1 ноября по 15 декабря 2022 года.
Кроме этого, согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 42 от 2 декабря 2015 года, в период с 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях страны запрещается лов ряпушки европейской.
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