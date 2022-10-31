В Беларуси с 1 ноября 2022 года запрещен лов сига чудского и сома европейского.

Как сообщает сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, запрет на вылов сома европейского в зимний период будет действовать по 31 марта 2023 года. При этом запрет касается не только промыслового, но и любительского лова.

Запрет на вылов сига чудского устанавливается с 1 ноября по 15 декабря 2022 года.

Кроме этого, согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 42 от 2 декабря 2015 года, в период с 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях страны запрещается лов ряпушки европейской.