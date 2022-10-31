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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УБРАЛИ ПОЧТИ 90% ПЛОЩАДЕЙ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС
13:42 31.10.2022
Аграрии Гомельской области убрали почти 90% площадей кукурузы на силос. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.
По словам председателя, общая площадь кукурузы на силос - свыше 254 тыс. га.
"Уже убрано более 226 тыс., или 89%. Мозырский район завершает эту работу сегодня. Еще 6 районов - в 2-3 ближайших дня. По остальным детально определены необходимые дневные темпы с учетом погодных условий, технических и других возможностей. Максимум до конца недели мы эту работу должны провести", - подчеркнул Дмитрий Петрожицкий.
Кукуруза на зерно в регионе убрана с 62% площадей. Намолот превысил 136 тыс. т при урожайности 51,8 ц/га.
"Семь районов уже близки к завершению - Брагинский, Ельский, Лельчицкий, Наровлянский, Октябрьский, Светлогорский, Чечерский. Остальным нужно нарастить темпы. Задание у всех есть", - обратил внимание Дмитрий Петрожицкий.
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