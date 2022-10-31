ЭКОНОМИКА РБ

ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ ЗАПАДНЫМ СТРАНАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

13:07 31.10.2022 Власти Беларуси продолжат выплачивать долги западным странам в белорусских рублях. Это подчеркнул сегодня Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко. Вопрос погашения государственного долга был одной из тем доклада. "Мое поручение было здесь однозначным, оно должно быть выполнено: мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, - ради бога. Не созреют - что ж", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.