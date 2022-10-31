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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГЛАВВРАЧА СТОЛИЧНОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА НАДБАВКИ МЕДИКАМ
12:56 31.10.2022
Прокуратура Заводского района Минска возбудила уголовное дело по подозрению главного врача учреждения здравоохранения в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.
Как сообщает Генпрокуратура, главный врач при выполнении функции председателя комиссии по установлению надбавок явно превысил предоставленные ему полномочия.
Так, в августе 2021 года он единолично, без вынесения на обсуждение названной комиссии вопроса об увеличении процента надбавок ряду сотрудников учреждения здравоохранения, принял такое решение и увеличил отдельным специалистам процент надбавки за сложность и напряженность в работе до 71,5%. Данная надбавка финансируется за счет средств местного бюджета.
«В итоге сотрудники учреждения здравоохранения незаконно получали надбавку до августа 2022 года, что повлекло тяжкие последствия в виде ущерба государству в особо крупном размере в сумме свыше 119 тыс. рублей», - говорится в сообщении.
Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета.
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