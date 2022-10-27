По итогам работы за 9 месяцев 2022 года налоговыми инспекциями Могилевской области было направлено 2267 уведомлений на добровольную уплату налогов, из них 1628 – в адрес организаций, 639 – индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 19,3 млн рублей, в том числе: организациями – 17,7 млн рублей и 1,6 млн рублей – индивидуальными предпринимателями.

Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).