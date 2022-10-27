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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ НАН БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНИЛИ РАБОТ НА 710,1 МЛН РУБЛЕЙ
12:10 31.10.2022
Общий объем выполненных организациями НАН Беларуси работ за январь-сентябрь 2022 года составил 710,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, это составило 115,1% к плану отчетного периода, или 125,8% к январю-сентябрю 2021 года.
«В целом по НАН Беларуси за 9 месяцев 2022 г. плановые показатели и целевые индикаторы выполнены», - отметили в академии наук.
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