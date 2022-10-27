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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТЕ СНОВА ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ИКРЫ СЕЛЬДИ И МОЙВЫ
11:54 31.10.2022
В Бресте снова запустили производство икры сельди и мойвы.
Компания BREMOR поставила партии икры в магазины по всей стране.
В Беларуси давно освоили производство икры белых видов рыб. Наиболее популярную икру – трески и минтая – можно найти практически в каждом магазине. Икру сельди и мойвы раньше производила компания BREMOR, но четыре года назад была вынуждена приостановить производство из-за дефицита сырья на мировом рынке. Сегодня его достаточно, поэтому икра сельди и мойвы «Санта Бремор» вновь появилась в магазинах.
«Мы привыкли к традиционной красной и черной икре, однако икра белых видов рыб также обладает прекрасными вкусовыми качествами и полезными свойствами. Ее вполне можно рассматривать в качестве альтернативы лососевой икре. Из преимуществ – более низкая цена. Такая икра прекрасно подойдет для бутерброда или к блинам», – отметила заместитель директора по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.
Икра сельди и мойвы выпускается в алюминиевых банках весом 100 граммов. В каждой – около 180 килокалорий. Ее можно хранить в течение полугода при температуре от –3 до +5 градусов.
В Бресте натуральная икра белых видов рыб выпускается в двух линейках – соленая и Pate (запеченная по французской технологии).
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