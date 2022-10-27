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ЭКОНОМИКА РБ


СКОЛЬКО БЫ МЫ ОДЕЖДЫ ИЗО ЛЬНА НЕ ШИЛИ, МЫ ЕЕ ВСЮ РЕАЛИЗУЕМ – ГЛАВА КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕГПРОМ"


10:44 31.10.2022

Лен мы должны сохранить в любом случае. Это безопасность страны. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Вопрос номер один" Белтелерадиокомпании заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

После той ситуации, которая случилась в 2020 году, когда рынки схлопнулись и всем нужен был хлопок одномоментно, а цены на хлопок с 2020 года выросли в 2,6 раза, надо думать о безопасности страны, считает она. Лен, по ее словам, традиционно народное сырье для переработки в льняные ткани, которые в случае необходимости могут заменить или войти в любой сектор экономики. Например, сегмент одежды в летний период, где лен - номер один.

"Сегодняшняя практика показывает, сколько бы мы одежды изо льна не шили, мы ее всю реализуем", - отметила Татьяна Лугина.

По ее словам, востребованность на рынке есть, особенно востребована одежда, где используют 100% льняные тонкие прокрашенные ткани.

"Во все цвета радуги мы сегодня можем красить, учитывая модернизацию Оршанского льнокомбината. Это наш бренд, это наше лицо. Легкая промышленность Республики Беларусь ассоциируется где-то со льном", - сказала она.
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