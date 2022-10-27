Инспекция МНС по Кобринскому району поверило частное предприятие, финансово-хозяйственная деятельность которого велась с использованием индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, взаимозависимые индивидуальные предприниматели (учредитель и директор предприятия, его отец и заместитель директора предприятия) заключали договоры на оказание сельскохозяйственных услуг с организациями и получали выручку за выполнение сельскохозяйственных и иных работ. В штате индивидуальных предпринимателей наемные работники отсутствовали. Для выполнения работ предприниматели заключали договоры на оказание сельскохозяйственных услуг с проверяемым частным предприятием, однако все работы по договорам выполнялись работниками проверяемого предприятия.

В адрес частного предприятия индивидуальные предприниматели перечисляли незначительную часть денежных средств, полученных за выполненные сельскохозяйственные работы, из которых выплачивалась минимальная заработная плата работникам организации. Оставшиеся денежные средства снимались индивидуальными предпринимателями в качестве личного дохода.

Кроме того, предприятием заключались гражданско-правовые договоры с индивидуальными предпринимателями, фактически прикрывающими трудовые отношения, так как указанные индивидуальные предприниматели являлись одновременно работниками предприятия, и выполнение работ, предусмотренных вышеуказанными договорами, входило в их трудовые обязанности.

Так, используя преимущества в налогообложении (налог при УСН по ставке 5%), индивидуальные предприниматели получили доход в сумме 1582,0 тыс. рублей без уплаты подоходного налога с физических лиц по ставке 13%.

Кроме того, проверкой установлено, что предприятием в проверяемом периоде привлекались для выполнения работ физические лица без заключения с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с выплатой, соответственно, заработной платы «в конвертах».

По результатам проверки произведена корректировка налоговой базы предприятия по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль путем признания выручки и расходов индивидуальных предпринимателей соответственно выручкой и затратами предприятия, а также предприятию, как налоговому агенту, предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 207,4 тыс. рублей с сумм полученных индивидуальными предпринимателями денежных средств в виде личного дохода, а также с сумм выплаченных «серых» заработных плат.

Всего по результатам проверки предъявлено к уплате налогов в сумме 468,4 тыс. рублей.