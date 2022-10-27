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ЭКОНОМИКА РБ
ПО СЕЛЬМАШЕВСКОМУ ПУТЕПРОВОДУ В ГОМЕЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ПУСТЯТ 4 НОЯБРЯ
10:25 31.10.2022
Стало известно, когда в Гомеле по Сельмашевскому путепроводу пустят общественный транспорт.
Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», в день открытия путепровода, 4 ноября, по нему будет возобновлено движение автобусов, а на следующий день — троллейбусов.
С этих дат возвращается действовавшее ранее расписание движения с незначительными корректировками.
По информации начальника отдела ЖКХ Гомельского горисполкома Павла Млынарчика, изменения введены по просьбе работников расположенных на Сельмаше предприятий и привязаны к началу или окончанию рабочих смен.
Автобусы пойдут по короткому маршруту 4 ноября в 14 часов. А вот троллейбусы – только 5-го числа, начиная с самого утра. Задержка во введении электротранспорта обусловлена необходимостью подключения к источникам питания контактной сети. Эти работы выполняются по ночам.
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