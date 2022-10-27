Стало известно, когда в Гомеле по Сельмашевскому путепроводу пустят общественный транспорт.

Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», в день открытия путепровода, 4 ноября, по нему будет возобновлено движение автобусов, а на следующий день — троллейбусов.

С этих дат возвращается действовавшее ранее расписание движения с незначительными корректировками.

По информации начальника отдела ЖКХ Гомельского горисполкома Павла Млынарчика, изменения введены по просьбе работников расположенных на Сельмаше предприятий и привязаны к началу или окончанию рабочих смен.

Автобусы пойдут по короткому маршруту 4 ноября в 14 часов. А вот троллейбусы – только 5-го числа, начиная с самого утра. Задержка во введении электротранспорта обусловлена необходимостью подключения к источникам питания контактной сети. Эти работы выполняются по ночам.