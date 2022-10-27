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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА НАМОЛОЧЕНО В БЕЛАРУСИ
09:31 31.10.2022
Девять миллионов тонн зерна намолочено в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Согласно информации, это на 1,2 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности, зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 95,4% запланированной площади.
На силос и зеленый корм убрано 917,5 тыс. га кукурузы (94,4% от плана), на зерно - 145 тыс. га (56,4%). Намолочено более миллиона тонн кукурузы на зерно.
Убрано 79,4% сахарной свеклы и 98,4% картофеля.
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