Девять миллионов тонн зерна намолочено в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно информации, это на 1,2 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 95,4% запланированной площади.

На силос и зеленый корм убрано 917,5 тыс. га кукурузы (94,4% от плана), на зерно - 145 тыс. га (56,4%). Намолочено более миллиона тонн кукурузы на зерно.

Убрано 79,4% сахарной свеклы и 98,4% картофеля.