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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛЛЕГПРОМ ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РОССИЙСКОЙ ШЕРСТИ
09:17 31.10.2022
Концерн "Беллегпром" во взаимодействии с компаниями Российской Федерации запустил проект, позволяющий приобретать шерсть в России и перерабатывать на "Камволе" в пряжу, которая является аналогом итальянской трикотажной пряжи. Об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина в интервью программе "Вопрос номер один" Белтелерадиокомпании.
"До сих пор по качественным характеристикам у нас в стране такая пряжа не получалась", - поделилась она.
"Камволь" уже начал работать с этим сырьем. Сделали несколько пробных партий из российской шерсти и получили, по словам главы концерна, неплохие результаты в трикотажных изделиях. Сейчас попробуют использовать российскую шерсть в тканях.
По словам Татьяны Лугиной, в ближайший месяц начнут производить суконные камвольные ткани.
"Программа выстроена, у нас есть фирмы-потребители, которые приобретают ткани на камвольном комбинате и дальше у себя на площадке перешивают в готовые изделия", - рассказала она.
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