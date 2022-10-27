Концерн "Беллегпром" во взаимодействии с компаниями Российской Федерации запустил проект, позволяющий приобретать шерсть в России и перерабатывать на "Камволе" в пряжу, которая является аналогом итальянской трикотажной пряжи. Об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина в интервью программе "Вопрос номер один" Белтелерадиокомпании.

"До сих пор по качественным характеристикам у нас в стране такая пряжа не получалась", - поделилась она.

"Камволь" уже начал работать с этим сырьем. Сделали несколько пробных партий из российской шерсти и получили, по словам главы концерна, неплохие результаты в трикотажных изделиях. Сейчас попробуют использовать российскую шерсть в тканях.

По словам Татьяны Лугиной, в ближайший месяц начнут производить суконные камвольные ткани.

"Программа выстроена, у нас есть фирмы-потребители, которые приобретают ткани на камвольном комбинате и дальше у себя на площадке перешивают в готовые изделия", - рассказала она.