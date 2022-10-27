Организации торфяной отрасли в январе-сентябре увеличили экспорт торфяной топливной продукции в 2,3 раза. На это обратил внимание министр энергетики Виктор Каранкевич.

Руководитель Минэнерго констатировал, что несмотря на непростые внешнеэкономические условия, в 2022 году организации торфяной промышленности успешно реализовали поставленные перед отраслью задачи, обеспечили существенный прирост объемов добычи торфа по сравнению с прошлым годом – всего в стране добыто 2,4 млн. тонн торфа, что в 1,5 раза превышает показатель 2021-го года.

Торфобрикетные заводы нарастили поставки торфяного топлива как на внутренний рынок, так и на экспорт. «Энергетический кризис обернулся для отрасли новым окном возможностей, спрос на белорусские торфяные брикеты и сушенку существенно возрос - отгрузка на внешние рынки за 9 месяцев 2022 года выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 140 тыс. тонн», - рассказал Виктор Каранкевич.

Принимаются комплексные меры и по диверсификации экспорта торфяной продукции нетопливного назначения, перестраивается логистика поставок - с западного направления на восточное. «Активно прорабатываются возможности выхода на новый перспективный для нас рынок Китая. Первая крупная партия торфа уже отправлена в этот регион железнодорожным составом, готовится к отправке еще одна», - добавил министр.

Благодаря масштабной модернизации торфяной отрасли, проведенной по инициативе Главы государства, сегодня торфобрикетные заводы работают стабильно, имеют четкие стратегии развития, гибко реагируют на запросы внутреннего и внешнего рынков. Возрастает их вклад в укрепление энергетической безопасности страны, подчеркнул Виктор Каранкевич.

При этом отрасль не стоит на месте. Торфяные заводы поэтапно расширяют сферы деятельности, поставляя торф для нужд промышленности, цементных заводов, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса.

«Сегодня в Ивацевичском районе запущено производство торфяных покровных материалов для выращивания шампиньонов. Это новое для торфяников направление, которое станет хорошим подспорьем для развития отечественного грибоводства», напомнил он.

Укрепляется сырьевая база торфопроизводств. В этом году построено около 340 га площадей для добычи торфа, что создает дополнительные возможности для укрепления потенциала отрасли.