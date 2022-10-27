В январе-сентябре 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 12,3 млн рублей транспортного налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе от организаций поступило 8,2 млн рублей, от физических лиц – 4,1 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что исчисленный за 2021 год транспортный налог уплачивается гражданами не позднее 15 ноября (налог нужно оплатить на основании извещения налогового органа).

Организациями транспортный налог уплачивается авансовыми платежами (не позднее 15 марта, 15 июня и 15 сентября). Доплата налога по итогам года производится не позднее 22 февраля 2023 года.

Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами и организациями в ГАИ МВД.

Ставки налога указаны в приложении 27 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.