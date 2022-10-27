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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ НА БАЗЕ ЗАВОДА ГОРНОГО ВОСКА
17:51 28.10.2022
Производство активированного угля планируется создать на базе Завода горного воска. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Как рассказал заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев, совместно с Национальной академией наук уже выпущена опытно-промышленная партия этой продукции.
"Получено положительное заключение на использование активированного угля и возможность организации его производства на заводе", - сказал он.
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