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ЭКОНОМИКА РБ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ НА РЫНКАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
17:41 28.10.2022
Основным производством УКХ «ОАО» Бобруйскагромаш» в октябре 2022 года выпущена первая установочная партия усовершенствованного пресс-подборщика ПРФ-145СШ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, благодаря изменению конструкции прессующего механизма рулон становится плотным и компактным для обмотки в сетку.
Для более надежной работы пресс-подборщика ПРФ-145СШ изменена конструкция обматывающего механизма.
Первая партия модернизированных пресс-подборщиков отгружена в адрес российских аграриев.
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