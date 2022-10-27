ЭКОНОМИКА РБ

БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ НА РЫНКАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

17:41 28.10.2022 Основным производством УКХ «ОАО» Бобруйскагромаш» в октябре 2022 года выпущена первая установочная партия усовершенствованного пресс-подборщика ПРФ-145СШ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, благодаря изменению конструкции прессующего механизма рулон становится плотным и компактным для обмотки в сетку. Для более надежной работы пресс-подборщика ПРФ-145СШ изменена конструкция обматывающего механизма. Первая партия модернизированных пресс-подборщиков отгружена в адрес российских аграриев.