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ЭКОНОМИКА РБ


В ЧАУССКОЙ ЦРБ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ГАЗИФИКАТОРА


17:34 28.10.2022

В Чаусской ЦРБ (Могилевская область) состоялось открытие газификатора. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси.

При этом отмечается, что поэтапная модернизация Чаусской ЦРБ, которая была построена в 1976 году, еще продолжается. Так, в 2020 году выполнен ремонт инженерных сетей, завершен ремонт санузлов, планируется демонтаж балконов и реконструкция гаражей.

Начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов подчеркнул, что ковидная инфекция показала, насколько важен кислород. Открытие газификатора – один из этапов модернизации Чаусской больницы. Ряд учреждений здравоохранения области уже модернизированы.

«В период COVID-19 в нашей ЦРБ значительно увеличилось потребление кислорода. Установка газификатора обеспечивает оказание качественной медпомощи пациентам. Установка газификатора позволила увеличить количество кислородных точек в ЦРБ до 81 точки», - отметил главврач Сергей Бурделев.
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