В январе-сентябре 2022 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 2232 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 206,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 76 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 62,3 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 45,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 64,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 31,3% от общего ввода по области.