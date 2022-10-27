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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ К КОНЦУ 2025 ГОДА 11 КОТЕЛЬНЫХ ЖКХ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕВЕСТИ НА ФРЕЗЕРНЫЙ ТОРФ
17:02 28.10.2022
В Беларуси к концу 2025 года 11 котельных ЖКХ планируют перевести на фрезерный торф. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Как проинформировал заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев, такие проекты запланированы к реализации в Несвиже, Крупках, Слуцке, Борисове, Бобруйске и других населенных пунктах.
Поставки фрезерного торфа на объекты ЖКХ вырастут с 89,2 тыс. тонн до 103 тыс. тонн к концу пятилетки.
"Работа по переводу котельных системы жилищно-коммунального хозяйства с природного газа на фрезерный торф ведется в стране с 2017 года. За это время девять энергоисточников переведены на торф", - отметил Валерий Ковалев.
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