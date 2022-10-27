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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛИ 90% ОТ ДОХОДОВ РЕГИОНА


16:48 28.10.2022

На 1 октября 2022 года в Брестской области на налоговом учете состояло 19706 организаций, из них 2836 организаций государственного сектора экономики, к негосударственному сектору относятся 16870 организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-сентябрь 2022 года организациями Брестской области перечислено в бюджет 1 472,2 млн рублей, что составляет более 90% от бюджета региона. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года платежи увеличились на 18,6% в действующих ценах. Весомый вклад внесли плательщики государственного сектора - 832,3 млн рублей, от организаций негосударственного сектора поступило 639,9 млн рублей.

Основная часть платежей организаций приходится на поступления подоходного налога (40,5%), налога на прибыль (13,9%), налога на добавленную стоимость (8,4%), акцизов (5,8%), налога на недвижимость (5,4%), налога при упрощенной системе налогообложения (4,0%), земельного налога (2,1%).

Значительные суммы в бюджет области внесли ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» и РУП «Брестэнерго», СП «Санта Бремор» ООО, Брестский филиал РУП «Белтелеком», ООО «Санта Ритейл», Филиал ООО «Евроторг» в городе Бресте. Их платежи составили 16% от бюджета региона.
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