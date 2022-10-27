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ЭКОНОМИКА РБ


МТС СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ И ЛАУРЕАТОМ ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ В БЕЛАРУСИ


16:35 28.10.2022

МТС стал победителем премии эффективности маркетинга ADMA в номинации «Социальные кампании коммерческих брендов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, награду получил масштабный проект #ИнтернетБезБуллинга, который также отмечен спецпризом этого конкурса и на фестивале рекламы ЛАМА.

Проект #ИнтернетБезБуллинга завоевал золото в номинации «Социальные кампании коммерческих брендов», а также получил специальный приз от генерального партнера премии компании Mastercard.

Совместная инициатива МТС и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси направлена на профилактику травли среди детей и подростков в интернете. Она помогает получить больше информации о кибербуллинге и обучает детей безопасному поведению в Сети. Кроме того, проект направлен на продвижение бесплатных инструментов помощи: круглосуточной горячей линии и психологической онлайн-помощи.

Кроме того, в номинации «Кампании с долгосрочным эффектом» как финалист отмечен проект МТС «Видеоуроки по школьным предметам». Он был реализован совместно с профессиональными педагогами при поддержке Министерства образования Беларуси.

Проект #ИнтернетБезБуллинга также вошел в финал номинации «Интернет и телеком» премии ADMA. Эта масштабная инициатива, в том числе, была представлена на фестивале рекламы ЛАМА и получила бронзу в номинациях «PR-кампании» и «Социальная реклама», а также специальный приз жюри.

ADMA (Advertising & Marketing Awards) — престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, которая определяет лучшие бренды и проекты, реализованные на белорусском или зарубежных рынках, с позиции эффективности.

Фестиваль рекламы ЛАМА собирает ежегодно лидеров индустрии коммуникаций Беларуси и заказчиков рекламы, стремящихся эффективно создавать бренды и управлять коммуникациями, используя актуальные технологии маркетинга и рекламы. В этом году на награды претендовали 311 конкурсных работ.
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