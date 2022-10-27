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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ


16:12 28.10.2022

Гродненские таможенники выявили факт незаконного перемещения струн и канифоли для скрипки и контрабаса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, кммерческую партию аксессуаров для музыкальных инструментов общей стоимостью более 50 тыс. рублей не задекларировал водитель рейсового автобуса.

Следуя из Польши через пункт пропуска «Берестовица» гражданин Беларуси выбрал «зеленый» коридор, заявив, что товары, подлежащие обязательному декларированию, у него отсутствуют. Однако при проверке с применением инспекционно-досмотрового комплекса в транспортном средстве обнаружили более 100 единиц незадекларированных струн и канифолей.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% стоимости незадекларированного товара.
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