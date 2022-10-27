|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЕЩЕ ДВА ТОРФОЗАВОДА БЕЛАРУСИ АККРЕДИТОВАНЫ ДЛЯ ПОСТАВОК ТОРФА В КИТАЙ
15:53 28.10.2022
Еще два торфозавода Беларуси аккредитованы для поставок торфа в Китай. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев на совещании по вопросам развития торфяной отрасли, которое прошло сегодня в Коссово с участием министра энергетики Виктора Каранкевича.
"Аккредитацию на поставки в Китай получили заводы "Глинка" и "Витебскторф", - уточнил Валерий Ковалев.
Он напомнил, что в сентябре первый железнодорожный состав с торфом отправлен в Китай заводом "Туршовка". "Этот состав уже дошел до Пекина, разгружен, продукция направлена потребителям. Всего наши китайские партнеры планируют закупить шесть эшелонов с белорусским торфом", - добавил он.
Аккредитация на поставки в Китай еще двух белорусских торфозаводов позволит расширить возможности по наращиванию экспорта торфа на внешние рынки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2022
Курсы в банках
на 28.10.2022
Конвертация в банках
на 28.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте