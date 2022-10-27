Еще два торфозавода Беларуси аккредитованы для поставок торфа в Китай. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев на совещании по вопросам развития торфяной отрасли, которое прошло сегодня в Коссово с участием министра энергетики Виктора Каранкевича.

"Аккредитацию на поставки в Китай получили заводы "Глинка" и "Витебскторф", - уточнил Валерий Ковалев.

Он напомнил, что в сентябре первый железнодорожный состав с торфом отправлен в Китай заводом "Туршовка". "Этот состав уже дошел до Пекина, разгружен, продукция направлена потребителям. Всего наши китайские партнеры планируют закупить шесть эшелонов с белорусским торфом", - добавил он.

Аккредитация на поставки в Китай еще двух белорусских торфозаводов позволит расширить возможности по наращиванию экспорта торфа на внешние рынки.