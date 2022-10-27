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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПРОСЕЛ НА 1,7%
15:06 28.10.2022
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 4320 млн рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,7 рубля против 13,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2022 г. составил 3974,2 млн рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 2961,9 млн рублей, или 104% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 191,3 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
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