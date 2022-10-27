Комитет государственного контроля Брестской области выявил факты завышения регулируемых тарифов на комплексы платных медицинских услуг частным медицинским центром.

Как сообщает ведомство, тарифы на почти два десятка услуг были сформированы брестским медцентром без применения установленных понижающих коэффициентов, в связи с чем превышали максимально возможные до 110 рублей за один комплекс. К примеру, стоимость услуги «Комплексная программа обследования «Весь позвоночник» без контрастного усиления» была необоснованно завышена на 44,5%.

По завышенным ценам медцентром оказано населению порядка 2 тыс. услуг, в результате чего необоснованно получена выручка в сумме 45 тыс. рублей (разница между примененным и рассчитанным в соответствии с законодательством тарифом), которая подлежит взысканию в бюджет в двукратном размере.

В ходе проверки тарифы на остальные платные медуслуги пересмотрены, что привело к их снижению до 30%. Медцентром также исключено оказание отдельных услуг в составе комплексов.

Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.