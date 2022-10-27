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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПРИВЛЕК В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 3,5 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
14:30 28.10.2022
Открытое акционерное общество «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» за январь-сентябрь привлекло в основной капитал 3,5 млн рублей инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, рентабельность продаж составила 6,65% при доведенном задании 3,9%.
Темп роста экспорта составил 132,4% к 2021 году при задании 105,0%. Экспортировано продукции на сумму 26 109,8 тыс. долларов США.
Чистая прибыль в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-сентябрь 2022 года составила 14 656,3 тыс. рублей.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-сентябрь 2022 года составила 515 917,6 тыс. рублей и возросла на 111,1% к 2021 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 323 017,7 тыс. рублей, или 75,78 % к 2021 г. в сопоставимых условиях.
Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 34 315,5 тыс. рублей.
Объем производства продукции в целом по холдингу «Белресурсы» составил 148 487,0 тыс. рублей, или 182,5% в фактических отпускных ценах к соответствующему периоду 2021 г.
В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 207,6 тыс. рублей на 1 работника, или 111,6 % к 2021 году, по добавленной стоимости – 37,0 тыс. рублей на 1 работника, или 119,9% к 2021 году.
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