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ЭКОНОМИКА РБ


НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОКРОВНЫХ ГРУНТОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ШАМПИНЬОНОВ ЗАПУСТИЛИ В ИВАЦЕВИЧСКОМ РАЙОНЕ


14:05 28.10.2022

Новое производство покровных грунтов для выращивания шампиньонов запустили в Ивацевичском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, цех по выпуску покровных материалов мощностью до 40 тысяч тонн продукции в год открыли на базе торфобрикетного производственного управления «Березовское» УП «Брестоблгаз».

Как отметил на церемонии открытия министр энергетики Виктор Каранкевич, это первый для торфяной отрасли проект по выпуску импортозамещающей продукции для грибоводства с высокой добавленной стоимостью. По поручению правительства он реализован в рамках государственно-частного партнерства в достаточно сжатые сроки. Покровные грунты, которые будут здесь выпускать, прошли необходимые лабораторные исследования и подтвердили свое высокое качество.

Выращиванием шампиньонов в Беларуси занимаются около 30 предприятий. Ежегодно они закупали покровные материалы за рубежом.

«Проект позволит не только заместить импорт, но и станет значимым вкладом в развитие Ивацевичского района, ведь это увеличение поставок продукции, рост добавленной стоимости, дополнительные поступления налоговых средств в бюджет», - подчеркнул министр.

ТПУ "Березовское" - одна из ведущих организаций отрасли. В последние годы здесь проведена модернизация основных производственных фондов, в том числе брикетного цеха, котельной, производственных зданий и сооружений, внедрены современные системы автоматизации технологических процессов. Это позволило повысить эффективность производства и себестоимость выпускаемой продукции.

За 9 месяцев 2022 года объем производства торфяной продукции предприятием составил 22,6 тыс. тонн, или 113% к плану.
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