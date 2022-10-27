Грузооборот транспорта Могилевской области в январе-сентябре 2022 г. составил 1477,8 млн тонно-километров, или 82,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 719,6 млн пассажиро-километров, или 106,5% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 99,4 млн человек, или 94,8% к январю-сентябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.