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ЭКОНОМИКА РБ


ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА НА ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА МОЩНОСТЬЮ 47,0 МВТ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


13:36 28.10.2022

В ООО «Кроноспан НТ» (Сморгонь, Гродненская область) 30 сентября 2022 г. введена в эксплуатацию энергетическая установка номинальной теплопроизводительностью 47,0 МВт, использующая в качестве топлива древесные отходы производства предприятия, бракованную продукцию, древесную пыль, гранулят (слипшееся древесное волокно) и т.п.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, энергетическая установка предназначена для технологического теплоснабжения производства плит МДФ и представляет собой котел, работающий с высокотемпературным органическим теплоносителем (термомасляный котел-утилизатор BERSEY типа BRV-50000). Коэффициент полезного действия составляет порядка 90%.

Энергетическая установка состоит из подготовки топлива и системы его подачи, камеры сгорания и системы сжигания топлива, генератора термомасла для технологических процессов, электростатического фильтра.

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от технологического процесса прессования МДФ плит, весь отработанный загрязненный воздух от пресса отводится на горение в котел комбинированной энергетической установки, где сжигается 100% содержаемой пыли древесной и 66,4% формальдегида.

Потребность в теплоносителях и расходах тепла на технологические нужды, вырабатываемых в энергоустановке, составляет: горячий газ для сушки: 14,68 МВт, термомасло: 31,81 МВт, общий часовой расход тепла: 46,49 МВт. Годовая выработка тепловой энергии составляет 169,9 тыс. Гкал, годовой расход условного топлива 24270 т у.т., годовой расход натурального топлива 94216 т.

Основным теплоносителем для технологических потребителей тепла служит термическое масло с температурой 255 °С и рабочим давлением 10 бар.

Система термомасла состоит из двухсекционного лучевого нагревателя и 1 конвекционного нагревателя. Для распределения термомасла служат трансферные насосы. Установка регулируется и управляется посредством регуляторов программного обеспечения.

Расчетный срок службы котла BRV-50000 согласно паспортным данным – 20 лет.

Внедренная энергетическая установка полностью покроет потребность в тепловой энергии нового производства МДФ за счет использования отходов собственного производства и обеспечит экономию затрат на закупку топлива, а также в значительной степени повысит долю местных топливно-энергетических ресурсов и долю возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе не только Сморгонского района, но и Гродненской области и республики в целом.
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