Минск вошел в топ-10 популярных у россиян городов для поездок на Новый год, при этом стоимость посуточной аренды здесь подорожала на 48% за год. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

«В этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса. В целом по сравнению с прошлым годом, спрос этой осенью на внутренние направления и страны ближнего зарубежья на новогодние праздники вырос в несколько раз, но это связано не только с увеличением спроса, но и с уходом западных сервисов,» – рассказал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Минске на эти новогодние праздники составляет 214 белорусских рублей, что на 48% выше, чем на прошлый Новый год.