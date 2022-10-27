По состоянию на 1 октября 2022 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23 725 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к аналогичному периоду прошлого года их численность уменьшилась на 345 человек.

За 9 месяцев 2022 года от данной категории плательщиков в бюджет уплачено 53,4 млн рублей налогов и других платежей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 3,1% в общих поступлениях бюджета области.