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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ НА 345 ЧЕЛОВЕК
12:58 28.10.2022
По состоянию на 1 октября 2022 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 23 725 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к аналогичному периоду прошлого года их численность уменьшилась на 345 человек.
За 9 месяцев 2022 года от данной категории плательщиков в бюджет уплачено 53,4 млн рублей налогов и других платежей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 3,1% в общих поступлениях бюджета области.
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