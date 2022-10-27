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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ПРЕДСТАВИЛО СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ


12:13 28.10.2022

ОАО «Могилевлифтмаш» представило свою продукцию на IX Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, которые проходили 18-21 октября 2022 года в Екатеринбурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде ОАО «Могилевлифтмаш» демонстрировалась кабина лифта без машинного помещения бренда Movel.

В период работы выставки стенд ОАО «Могилевлифтмаш» посетили крупнейшие российские и иностранные компании, заинтересованные в приобретении лифтового оборудования белорусского производства.

Следует отметить, что Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild – это крупнейшее в регионах России профильное мероприятие, которое проходит ежегодно с 2014 года при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Выставка включала в себя все направления строительства, проектирования, развития городской среды. Это место встречи девелоперов, застройщиков, архитекторов, проектировщиков, производителей материалов и технологий, подрядных организаций, представителей органов власти и научного сообщества.

Ключевая задача выставки — представить новейшие достижения в строительстве, технологии и проекты для развития современных городов.
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