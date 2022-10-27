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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УБРАНО БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ КУКУРУЗЫ
11:55 28.10.2022
В Беларуси убрано более 1 миллиона гектаров кукурузы. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, на силос и зеленый корм убрано 888,2 тыс. га кукурузы (92,6% от плана), на зерно - 129,1 тыс. га (47,4%).
Средняя урожайность кукурузы на зерно составляет 70 ц/га, намолочено свыше 900 тысяч тонн.
Накопано более 3 миллионов сахарной свеклы и 760 тысяч тонн картофеля.
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