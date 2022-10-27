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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛО НА 4,9%
11:42 28.10.2022
В январе-сентябре 2022 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 11000,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-сентября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 96,9%, в обрабатывающей промышленности – 93,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,9% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,4%.
Индекс промышленного производства за сентябрь 2022 г. к августу 2022 г. составил 104,5%.
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